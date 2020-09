Messi revela que continua no Barcelona

Ponto final nas dúvidas quanto ao futuro de Lionel Messi: o internacional argentino deu esta sexta-feira uma entrevista ao portal Goal, na qual assumiu que irá cumprir o contrato que termina em junho de 2021. «Nunca iria a tribunal contra o clube da minha vida. É por isso que vou ficar no Barcelona», revelou.

«A derrota em Lisboa foi muito dura. Não estava feliz e queria sair. Não permitiram que isso acontecesse de nenhuma forma e vou ficar para não iniciar nenhuma batalha legal com o clube», disse ainda o avançado, lembrando a derrota humilhante (8-2) sofrida às mãos do Bayern, na final four da Liga dos Campeões, disputada em Portugal.

O jogador de 33 anos, que apontou 634 golos e ganhou 34 títulos pelos culés, falhou o regresso aos treinos.