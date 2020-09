Espanha soma 10 mil novos casos em apenas 24 horas

O número de contágios diários em Espanha continua a crescer, tendo sido registados mais 10.476 infetados nas últimas 24 horas, o que se traduz num aumento de quase 1.500 contágios em relação aos dados de ontem. Desde o início da pandemia já foram confirmados 498.989 diagnósticos de covid-19.

O novo balanço, apresentado hoje pelas autoridades sanitárias espanholas, revela ainda uma subida muito significativa no número de óbitos diários, nas últimas 24 horas morreram 184 pessoas com a doença, ontem tinham sido registados 40 óbitos, aumentando para 29.418 o total de vítimas mortais do novo coronavírus naquele país.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções, 3.245 nos números contabilizados hoje, um terço do total nacional.