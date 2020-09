Politica

4 de setembro 2020

As primeiras imagens da Festa do Avante

A Festa do Avante começou esta sexta-feira e vai durar até domingo. Recorde-se que a DGS permitiu a presença de 16.500 pessoas em simultâneo no recinto, havendo lotações especificas para cada secção da festa. Veja as primeiras imagens do polémico evento do PCP.