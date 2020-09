JSD avança com queixa-crime depois de cartaz contra Avante ter sido retirado

A Juventude Social-Democrata (JSD) manifestou, esta sexta-feira, a sua “indignação” e “incompreensão” pelo facto de o seu cartaz, colocado esta manhã, contra a realização Festa do Avante ter sido retirado.

Alexandre Poço adiantou, em declarações à agência Lusa, que a JSD vai avançar com queixas formais à CNE (Comissão Nacional de Eleições) e à PSP (Polícia de Segurança Pública).

“Questionamos que sentido de democracia têm os que retiraram este cartaz”, disse. E acrescentou: “há em Portugal quem tenha um sentido de democracia relativamente reduzido”.

Criticando a “noção de democracia de quem fez esta ação”, Alexandre Poço garantiu que as queixas referidas estão já a ser formalizadas. Esta manhã a Juventude Social-Democrata (JSD) inaugurou um cartaz nas imediações da 44ª Festa do Avante, contra a realização do evento que este ano está envolto em polémica devido ao contexto pandémico causado pela covid-19.

No cartaz, colocado nas imediações da Quinta da Atalaia onde decorre a festa que arrancou hoje e se prolonga até domingo, podia ler-se “Assim só a covid levará Avante”.