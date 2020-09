Politica

4 de setembro 2020

Avante! abriu portas entre sorrisos e precaução

As críticas e os protestos não foram suficientes para deitar abaixo o festival e, por isso, a 44.ª festa do Avante! abriu portas. Com menos público, regras mais apertadas e um discurso de abertura diferente do habitual, mas os comunistas estão empenhados em cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança ou não fossem as várias colunas espalhadas pela Quinta da Atalaia lembrar o uso da máscara. O fim de semana será de festa, certamente. Mas não tão notória como em anos anteriores.