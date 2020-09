JSD vai substituir cartaz contra Avante após “remoção ilegal”

A Juventude Social-Democrata (JSD) colocou esta manhã um cartaz onde demonstrava a sua posição quanto à realização da Festa do Avante, em contexto de Pandemia.

O outdoor onde se lia: “Assim só a covid levará Avante” foi depois retirado o que provocou a “indignação” daquela estrutura partidária, que decidiu formalizar queixas junto da Comissão Nacional de Eleições e da PSP.

Pouco depois do anúncio da queixa-crime, o recém eleito presidente da JSD, Alexandre Poço, revelou que sábado de manhã irá ser colocado um segundo cartaz, nas imediações do recinto do evento do PCP, na sequência da “remoção ilegal” ocorrida hoje.