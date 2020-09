Outono ainda sem estratégia

Governo já garantiu reforço de stocks, testes e recursos humanos, mas estratégia global para o outono e inverno ainda está a ser ultimada. Especialistas defendem que divulgação atempada e comunicação com população é essencial para enfrentar os próximos meses.

Com o outono e ano letivo à porta e apesar de terem sido anunciadas várias medidas de reforço para o Serviço Nacional de Saúde, ainda não é pública a estratégia global de resposta à covid-19 e às outras doenças para os próximos meses. A ausência de divulgação de um documento orientador está a gerar apreensão no setor perante um outono/inverno que promete ser mais exigente do que o habitual.

Ao SOL, o Ministério da Saúde lembrou as medidas já anunciadas, como os incentivos para a recuperação de cirurgias, o reforço da capacidade laboratorial de 13 para 22 mil testes diários já em outubro ou o investimento de 26 milhões de euros para reforçar as estruturas de cuidados intensivos e garantiu que a estratégia integrada, que chegou a ser apontada para o fim de agosto, se encontra em fase de preparação. «Após um encontro de peritos, a Estratégia Integrada está a receber contributos da academia, ordens profissionais e outros parceiros», indicou a tutela, sem adiantar quando será apresentada.

O encontro teve lugar a 14 de agosto no Infarmed e o SOL sabe que foram discutidas propostas concretas como os circuitos para a resposta à covid-19 mas também como garantir a resposta aos outros doentes não covid-19. Depois deste encontro, de onde saiu um conjunto de propostas, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e o o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, reuniram-se com os bastonários das ordens da Saúde, mas a concretização das ideias e medidas que irão para a frente nos próximos meses não foi ainda divulgada às instituições.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.