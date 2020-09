Marisa Matias volta a ser a candidata do Bloco de Esquerda às presidenciais

Marisa Matias vai voltar a concorrer às eleições presidenciais do próximo ano como candidata do Bloco de Esquerda, adiantou fonte próxima da eurodeputada à agência Lusa.

A primeira declaração de Marisa Matias no âmbito destas eleições será feita já esta semana, numa sessão que vai decorrer no Largo do Carmo, em Lisboa, e que contará com a presença de "trabalhadores que estão na linha da frente do combate à pandemia de covid-19 e na proteção de quem está mais vulnerável", segundo a mesma fonte.

Esta será a quarta vez que Marisa Matias ‘representa’ o Bloco de Esquerda nas eleições, duas vezes como cabeça de lista ao Parlamento Europeu (2014 e 2019) e uma terceira nas últimas eleições presidenciais.

Sublinhe-se que na corrida a Belém em 2016, Marisa, ganha por Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias conseguiu o melhor resultado de sempre de um candidato da área política bloquista, tendo ficado em terceiro lugar, com 10,12% dos votos.