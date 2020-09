Jovem de 24 anos detido depois de roubar telemóvel a turista em Lisboa

A PSP deteve, durante a madrugada de quarta-feira, um jovem de 24 anos por suspeita de roubo e furto qualificado.

O incidente foi detetado depois de os agentes se aperceberem de que um homem perseguia outro. Em comunicado, as autoridades explicam que perceberam “prontamente” que na “posse do perseguido se encontrava um telemóvel”.

A vítima tratava-se de um turista, que acabou por conseguir recuperar o telemóvel. Segundo as autoridades, é possível associal "com elevado grau de certeza" o autor do roubo "a outros crimes que vinham sendo cometidos no coração da cidade".

O detido foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.