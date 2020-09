JSD insiste e volta a colocar cartaz: "Assim só a covid levará Avante"

Em comunicado, a JSD acusa a Câmara Municipal do Seixal (CDU) de ter sido responsável pelo "gesto anti-democrático, injustificável e incompreensível".

A Juventude Socialista Democrata (JSD) voltou a colocar, este sábado, um cartaz à entrada da Festa do Avante! por forma a mostra o sei descontentamento com a realização do evento.

“Assim só a covid levará Avante”, poder ler-se no cartaz. Também o outdoor que foi retirado ontem tinha a mesma mensagem.

Em comunicado, a JSD acusa a Câmara Municipal do Seixal (CDU) de ter sido responsável pelo "gesto anti-democrático, injustificável e incompreensível".

"Há quem não saiba em viver em democracia", critica o líder da JSD, Alexandre Poço, na nota, sublinhando que a remoção é “ilegal, dado que a lei determina que o exercício das atividades de propaganda em lugar ou espaço público é livre, seja qual for o meio utilizado".