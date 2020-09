Portugal regista mais de 400 novos casos diários pelo terceiro dia

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais cinco óbitos óbitos relacionados com a covid-19, elevando assim o número de óbitos relacionados com a doença para 1.838. Quatro mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Centro.

Segundo o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS) deste sábado. Três vítimas mortais são homens e duas são mulheres - das das vítimas tinham idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos as restantes tinha 80 ou mais anos.

De acordo com os dados divulgados, foram registados desde ontem 486 novos casos de contágio. No total, o país contabiliza 59.943 casos de infeção. Dos novos casos, 230 (cerca de 47%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 200 na região Norte (41%). A região Centro regista 39 novos casos, o Algarve mais nove, o Alentejo mais cino e a Madeira mais quatro. No arquipélago dos Açores não foram registados novos casos, porém, foi feita uma correção. O número de total de pacientes infetados nesta região diminuiu de 216 para 215 "por força de necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde"

Desde ontem recuperaram da doença mais 217 pessoas. No total, já recuperaram da covid-19 42.793 pacientes.

Segundo os dados revelados pela DGS, há ainda 345 pessoas internadas - mais seis do que havia ontem -, entre as quais 41 estão em unidades de cuidados intensivos - mais um.

Neste momento, encontram-se ativos 15.312 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 34.201 contactos.