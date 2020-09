André Ventura reeleito com mais de 96% dos votos e partido chumba pena de morte

As votações decorreram este sábado, entre as 10h e as 18h.

André Ventura foi, este sábado, reeleito presidente do Chega com mais de 96% dos votos, faltando apenas apurar os resultados das ilhas e de distritos mais pequenos.

A informação foi adiantada ao SOL por fonte ligada ao processo de votação do partido, que hoje também ia a votações sobre a defesa da pena de morte. A mesma fonte adianta que a pena de morte, que não é defendida pelo líder do Chega, mas que este quis levar a referendo, foi chumbada com cerca de 58% dos votos contra.

As votações realizaram-se em 26 locais do país entre as 10h e 18h.