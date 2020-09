Já nasceu o segundo filho de Bruno Fernandes: "Quando muitos pensavam que ao término do jogo da seleção não tinha feito golo enganam-se"

Jogador partilhou a novidade com algum humor à mistura.

Já nasceu o segundo filho de Bruno Fernandes. O jogador anunciou, através das redes sociais, o nascimento do pequeno Gonçalo de Pinho Fernandes.

"Dia 6 de setembro de 2020, quando muitos pensavam que ao término do jogo da seleção Bruno Fernandes não tinha feito golo enganam-se! Faz hoje 38 semanas e 6 dias que dei um dos pontapés para golo mais importantes da minha vida, como eu gosto e com uma distância de quase 9 meses ansioso por ver a bola a balançar a rede", começou por escrever na legenda das imagens partilhadas no Instagram, fazendo referência ao jogo deste domingo entre Portugal e Croácia para a Liga das Nações.

"Quando terminou o jogo muitos de vocês já diziam que não tinha feito golo mas enganavam-se porque apesar do apito final, um dos dois melhores pontapés que dei na carreira estava prestes a entrar, mas não sem antes o delegado chamar-me para o antidoping logo após o jogo", acrescentou.

"Passados esses momentos e algumas horas, eis que a bola entra, ou neste caso concreto sai. Gonçalo de Pinho Fernandes decide que é hora do seu pai fazer o segundo golo mais importante na sua vida! E assim às 00:39 do dia 6 de setembro a minha mulher, Ana Pinho, mais uma vez fez a nossa vida ganhar ainda mais vida", rematou.

Recorde-se que Bruno Fernandes e Ana Pinho são ainda pais de Matilde.