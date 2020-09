Ex-mulher de Hulk quebra silêncio sobre sobrinha: "A gente a sepultou"

Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk Paraíba, utilizou as redes sociais, este sábado, dia em que se assinalou o aniversário de Camila Ângelo, sua sobrinha e atual namorada do futebolista, para partilhar um longo desabafo, onde admite que continua a sentir uma “dor muito grande” face ao sucedido. Recorde-se que Hulk e Camila assumiram o namoro em dezembro, cerca de quatro meses depois do fim do casamento do jogador com Iran Ângelo.

"Há um ano atrás, apesar do sofrimento e confusão que minha vida mergulhou, eu precisava comemorar, dá um tempo na dor, para celebrar o aniversário da minha filha e assim fiz. Sim, ela era minha filha, assim como os meus outros filhos Ian, Tiago e Alice. Acordo e adormeço sem entender porque tudo isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara. Ele tem sido o meu sustento", começou por escrever.

"Dei tudo a essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela. E aqui não falo só de bens materiais, pois esses são fáceis de serem dados quando se tem dinheiro, mas de amor, carinho, atenção, respeito... tudo. Ela conhecia minhas fragilidades, inseguranças, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era ético. Para mim, ela era perfeita em tudo e à ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais. Mas como é difícil viver o primeiro aniversário de alguém, quando a gente a sepultou", admitiu.

Iran acaba por falar também da relação com a sua irmã, mãe de Camila, que até o então também não falava com a filha, e diz que se sente “pronta” para que ambas reatem a relação.

“Foi difícil não estar junto dos meus pais e do meu irmão no dia dos seus aniversários, sentimos que vazio toma conta da gente. Imagina quando você sepultou uma filha em vida? Não queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedaço da gente. Hoje eu vivo novamente a dor do sepultamento que aconteceu no dia 21 de dezembro, véspera de Natal de 2019, porque eu sei que você, minha irmã e mãe, precisa seguir”, escreveu.

“Como mãe que sou, sei que é chegada a hora de você seguir para junto da sua filha, e não quero que você se sinta pressa por minha causa. Deve ter sido muito difícil ficar todo esse tempo sem qualquer contato com ela, sem ouvir a voz, sem dar um abraço. Porque se para mim foi e é um massacre lidar com essa realidade, imagino para você. Se nossa mãe estivesse aqui ela estaria incondicionalmente do meu lado, não tenho dúvida disso, e mandaria que você seguisse. De coração em pedaços, não vou mentir, estou pronta para você seguir”, rematou.