Jovem fica gravemente ferido após cair no fosso do castelo de Vila Viçosa enquanto fugia à GNR

Um jovem ficou gravemente ferido, na madrugada deste domingo, depois de cair no fosso do castelo de Vila Viçosa, em Évora, quando fugia da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, citada pela agência Lusa, o ferido, um jovem, de 25 anos, foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Em declarações à mesma agência noticiosa, fonte da GNR explicou que um morador na zona telefonou para a força de segurança fazendo queixa de uma situação de barulho no castelo de Vila Viçosa. "Uma patrulha dirigiu-se para o local para ver o que se passava e um grupo de pessoas, ao aperceber-se da chegada dos militares começou a fugir, tendo um jovem caído no fosso do castelo", informou a fonte.

O alerta foi dado pelas 03h00. Para o local foram mobilizados 15 elementos, apoiados por seis viaturas, entre bombeiros e veículos da corporação de Vila Viçosa, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Estremoz e o helicóptero, além da GNR.