Funcionária de lar gravou vídeo chocante a rir-se e a abrir os olhos de idosa morta

Uma mulher foi detida no estado norte-americano do Alabama depois de um vídeo revelar que esta ridicularizou e abriu os olhos de uma idosa morta num lar na cidade de Daphne.

Segundo a polícia, a mulher, funcionária naquele lar, foi detida no passado dia 3 de setembro, depois de um vídeo, gravado no dia 18 de agosto, a mostrar a ridicularizar a vítima, enquanto lhe tocava, e lhe abria os olhos. As imagens, que se tornaram virais, já foram removidas das redes sociais, e mostravam ainda a suspeita a rir-se na cara da idosa já morta.

O lar acabou por despedir a funcionária e emitiu um comunicado. “Consideramos as ações neste vídeo totalmente inaceitáveis, inadequadas e não-alinhadas com a nossa filosofia”, referiram, indicando que a mulher já não faz parte da equipa, uma vez que não toleram este “tipo de comportamentos”.