Seleção treinou antes da ida para a Suécia. Ronaldo está de volta

Os jogadores da Seleção que ficaram de fora da equipa inicial no jogo deste sábado, frente à Croácia, efetuaram este domingo um último treino antes da partida da equipa para a Suécia. Cristiano Ronaldo, que falhou o jogo devido a uma infeção num pé, também treinou.

“A Equipa das Quinas cumpriu uma sessão de trabalhos no Estádio do Bessa, antes da partida para a Suécia, prevista para o início da tarde. Na sessão, todos os jogadores que ficaram de fora das opções iniciais no encontro frente à Croácia estiveram às ordens de Fernando Santos. Os titulares do jogo frente aos croatas realizou trabalho físico de recuperação no hotel onde a Equipa das Quinas está instalada”, informou em comunicado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Recorde-se que Portugal venceu a Croácia por 4-1, naquele que foi o primeiro encontro da Liga das Nações, e prepara-se agora para enfrentar a Suécia, dia 8, terça-feira, em Solna, a Suécia.