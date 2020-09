Fiscalização. 31 detidos em operação da GNR nas estradas portuguesas

Uma operação da GNR durante este fim de semana terminou com a detenção de 31 pessoas em flagrante delito, 19 das quais a conduzir sob o efeito de álcool, sete por condução sem habilitação legal, três por ofensa à integridade física e uma por tráfico de droga. Foram apreendidas 24,15 doses de liamba, 21,2 de haxixe, 1,7 de cocaína e 0,93 de heroína.

Infrações na estrada

A GNR registou igualmente 372 infrações nas estradas portuguesas - 244 por excesso de velocidade, 45 por condução sob efeito de álcool, 36 por falta de inspeção, 14 por falta de seguro, 11 por falta ou incorreta utilização de cinto de segurança, nove relacionadas com tacógrafos e seis por uso indevido do telemóvel. A operação decorreu entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de ontem, de norte a sul do país.

Acidentes

Durante a operação, a GNR registou ainda, neste período de tempo, 36 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e nove ligeiros.