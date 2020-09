Efemérides de 7 de Setembro

1263 Os restos mortais de Santo António de Lisboa (1191-1231, também conhecido como de Pádua, por se ter fixado nessa cidade italiana), Doutor da Igreja que passou de frade agostinho a franciscano, foram transferidos há 757 anos de Arcella, onde morreu, para a Basílica de Santo António, em Pádua.

1813 Utilizou-se pela primeira vez há 207 anos a expressão "Tio Sam" para designar os EUA, durante a Guerra Anglo-Americana, embora a sua representação só surgisse em 1870, desenhado pelo cartoonista Thomas Nast, baseado em Abraham Lincoln.

1822 D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal proclamou há 198 anos a Independência do Brasil, com o Grito do Ipiranga, quando junto a este rio recebeu notícias de Portugal.

1953 Nikita Khrushchev (1894-1971) assumiu há 67 anos a liderança do Comité Central Partido Comunista da União Soviética, onde se manteve até ser expulso por um golpe palaciano chefiado por Brejnev em 1964.

1974 A assinatura dos Acordos de Lusaca, há 46 anos, entre o Governo português e a Frelimo, proporcionou a independência de Moçambique em Junho de 1975.

2003 A passagem aérea de peões junto ao Palácio de Queluz, no IC 19, desabou há 17 anos sobre dois automóveis, provocando quatro feridos.

2010 Realizou-se há 10 anos o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal.

2015 Pediu desculpa há 5 anos, 30 depois, o espião francês que afundou o navio Greenpeace, um ataque que vitimou entre outras pessoas o fotógrafo português Fernando Pereira, que estava a bordo.

2017 O Governo aprovou há 3 anos, em Conselho de Ministros, a compra, pela Direção-Geral do Património Cultural, de seis obras da pintora Maria Helena Vieira da Silva, pelo valor global de 5.584.170 de euros.

2019 Rússia e Ucrânia efectuaram há 1 ano a primeira troca de presos em cinco anos.