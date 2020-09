"O meu grande dia". Georgina Rodríguez celebra nova conquista

A namorada de Cristiano Ronaldo alcançou os 20 milhões de seguidores na sua conta de Instagram, feito que fez questão de celebrar.

"Mais de 20 milhões de razões para partilhar o meu grande dia com vocês", escreveu Georgina Rodríguez na legenda de um vídeo que partilhou, precisamente no Instagram.

As imagens mostram vários momentos do dia em que marcou presença no Festival de Cinema de Veneza.

A publicação não passou despercebida aos fãs, tem mais de 3,2 milhões de visualizações, que inundaram a caixa de comentários com elogios.