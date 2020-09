Mulher acusa revisor da CP de assédio após comentário a decote

Não, isto não é normal. Não, isto não é mimimi de mulheres. Isto é grave. Isto é atentado à minha liberdade. Isto é assédio..isto é um comportamento nojento. Isto aconteceu hoje, na viagem que fazia do carrascal para Tomar. ia vestida com um vestido verde. Quando fui abordada pelo revisor que no final de me cobrar o bilhete (que demorou bastante porque estava mais interessado em olhar para o meu peito do que para a máquina) disse o seguinte: - "Ainda bem que não está frio ou as mamocas constipavam-se." Isto dito por um homem na sua hora e local de trabalho! Isto não é um comportamento normal em nenhum lado muito menos num sitio onde sou cliente. Apresentei queixa à @cp_comboiosdeportugal e de seguida disse ao revisor que o seu comportamento foi nojento. No mínimo deveria pedir desculpa. Mas não!!! ainda diz que eu é que ando aí a provocar os homens? Fui apresentar queixa às autoridades competentes porque este tipo de atitudes devem ter consequências para quem as pratica. Não se calem. Não deixem estas coisas passar em branco. Somos livres de andar de vestido fora e dentro de um comboio!!!! Estamos no século XXI! Chegaaaaaaaa de nos massacrarem com este tipo de comentários, de provocações, de toques, de assédio!

