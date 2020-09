Homem acusado de matar mulher “à segunda tentativa” em Famalicão

A Procuradoria do Porto informou, esta segunda-feira, que o Ministério Público formalizou uma acusação contra o homem que a 23 de março matou a mulher no distrito de Braga.

O acontecimento sucedeu-se na freguesia de Ribeirão em Vila Nova de Famalicão. O homem de 44 anos está em prisão preventiva à ordem do processo por ter morto a sua mulher que tinha, na altura, 35 anos.

O despacho de acusação do Ministério Público de Guimarães, afirma que o homem pediu à vítima que arrumasse a mala do carro para irem às compras e que quando ela esteva a fazer esta tarefa “lançou-lhe um garrote ao pescoço e apertou" até ela desfalecer. Depois, o arguido meteu-a na bagageira do carro e dirigiu-se para a freguesia de Fradelos para se desfazer do corpo. Ao retirar o corpo da mala, o garrote caiu e a mulher, que afinal não estava ainda morta acordou e gritou por ajuda. O homem tapou-lhe o nariz e a boca até esta asfixiar e acabar por falecer.

O despacho foi publicado no site da Procuradoria-Geral Distrital Regional do Porto.