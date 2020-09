Nova polémica com Chrissy Teigen que pôs botox durante a gravidez

Chrissy Teigen está grávida pela terceira vez, mas isso não a impediu de recorrer ao botox.

A notícia rapidamente se tornou polémica e a mulher de John Legend veio explicar a situação nas redes sociais. É que no seu caso o botox não se trata de um tratamento estético.

A manequim contou que estava a ter dores de cabeças muito fortes, e que a situação, incapacitante, só ficou resolvida com injeções de botox nos músculos do pescoço.

I get really really bad pregnancy headaches. was thrilled to be cleared to do neck muscle botox along with a crazy combo of beta blocker shots and radio wave frequency something something doctor terms. anyhow man it’s just so bad but I see the light finally