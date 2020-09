Reino Unido regista 2.948 novos casos de covid-19

Foram diagnosticados 2.948 casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Reino Unido. No total, o país contabiliza agora 350.100 infetados.

O número de novos casos de infeção reportado esta segunda-feira não fica longe do balanço de ontem, quanto o Reino Unido registou o maior número de novos casos desde 17 de maio (2.988).

Nas últimas 24 horas, morreram no país três pessoas por covid-19. No total, desde o início da pandemia no país, 41.554 pessoas já perderam a vida.

Há 756 pessoas hospitalizadas, mais 124 face ao último balanço.