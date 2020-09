Homem recusou-se a usar máscara dentro de estabelecimento e tentou agredir PSP em Coimbra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem, de 30 anos, que se recusou a usar máscara de proteção no interior de um estabelecimento em Coimbra.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a força de segurança explica que a detenção ocorreu no sábado de manhã na Rua Padre António Vieira.

"Lá chegados, os agentes da 2.ª Esquadra deste Comando contactaram a testemunha - vigilante do espaço - que informou que aquele comportamento era reiterado por parte do suspeito", explica a mesma nota, acrescentando que o homem negou as acusações e acabou por se exaltar, injuriando os agentes e tentando agredir um deles.

"Este comportamento injurioso e ameaçador manteve-se durante o percurso para a esquadra e mesmo dentro das instalações policiais", revela a PSP.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.