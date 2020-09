Mar 2020 atinge 39% de execução

No total, o Mar 2020 já aprovou 4.994 projetos, envolvendo um investimento de cerca de 642 milhões de euros e um apoio público de 432 milhões de euros no setor das pescas, aquicultura e transformação.

O programa operacional Mar 2020 atingiu 39% de execução até agosto, uma taxa de compromisso de 85% e 265 milhões de euros de despesa paga.

"A taxa de execução do programa é agora de 39% com uma despesa validada e paga de 265 milhões de euros", lê-se numa nota divulgada na página do Mar 2020.

Por sua vez, a taxa de compromisso fixou-se em 85% "havendo mesmo medidas cujas aprovações ultrapassam a dotação programada", como, por exemplo, a que se refere à cessação temporária, destinada a apoiar os pescadores e armadores por paragens decorrentes da pandemia de covid-19.

O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, 116 milhões de euros dos quais correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.