Agentes infetados e em confinamento na PSP do Porto

Comando Metropolitano da PSP do Porto garante que estão "a ser seguidos os protocolos".

O Comando Metropolitano do Porto da PSP revelou, esta segunda-feira, que foram diagnosticados casos positivos de covid-19 entre agentes.

"Temos algumas situações positivas identificadas ao nível do Comando Metropolitano do Porto”, disse fonte do comando, citada pela agência Lusa, acrescentando que estão "a ser seguidos os protocolos".

Segundo a mesma fonte há outras situações “que são suspeitas e que estão em confinamento”.

De acordo com o Porto Canal há dois casos de covid-19 confirmados na esquadra da PSP em Matosinhos e outros três agentes estão em isolamento.