Mais de 700 bombeiros combatem incêndio em Oliveira de Frades

O incêndio em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, alastrou para o concelho vizinho de Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, e dirige-se para o concelho de Águeda. No local, cerca das 8h estavam 711 operacionais no terreno, apoiados por mais de 200 veículos, segundo a Proteção Civil.

O vento está a dificultar o combate, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, numa altura em que o incêndio se dirige já também para o concelho de Águeda, no mesmo distrito, com muitas povoações na linha do incêndio.

Recorde-se que um bombeiro de 41 anos morreu, esta segunda-feira, no combate a este incêndio.