Ex-colunista do SOL tinha 74 anos.

Vicente Jorge Silva, fundador do Público, membro da direção do Expresso - durante vários anos - e ex-colunista do SOL, morreu aos 74 anos, esta terça-feira.

Além de jornalista, Vicente Jorge Silva, nascido no Funchal, foi cineasta e político, chegou mesmo a ser deputado pelo Partido Socialista, eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa.