O segredo que Leonardo DiCaprio escondia da mãe

No meio de Hollywood não há segredo que fique escondido durante muito tempo. Este é uma exceção.

O fotógrafo Steve Eichner trabalhou com o ator no ínicio da sua carreira e revelou ao jornal Page Six um acordo que realizaram em 1994.

DiCaprio foi apanhado em flagrante pelo fotógrafo a comprar cigarros mas este pediu-lhe para que as imagens não fossem divulgadas: "Ele veio ter comigo, bateu-me no ombro e disse, 'podes fazer-me o favor de não usar essa foto? Podes tirar-me fotografias esta noite'.”

O motivo? A mãe do ator, Irmelin Indenbirken, não sabia que o filho fumava e DiCaprio queria que assim continuasse. É sabido que a estrela e a progenitora são bastante próximos.

Johny Deep, amigo do ator, recordou este momento no Santa Barbara Internation Film Festival em 2016 ao dizer "Não, não te vou dar o meu cigarro enquanto te continuas a esconder da tua mãe, Leo".

Neste momento, Leonardo DiCaprio já não fuma e ajudou o ator e amigo Robert Pattison também a deixar o vício.