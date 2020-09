Estrada Nacional 328 cortada devido a incêndio de Oliveira de Frades

No total, há 12 fogos ativos no país que já mobilizaram mais de mil bombeiros.

A Estrada Nacional (EN) 328 foi cortada, esta terça-feira, entre as freguesias de Pessegueiro do Vouga e Talhadas, na saída para a Autoestrada 25 (A25), no concelho de Sever do Vouga, devido ao incêndio de Oliveira de Frades.

A combater o fogo que deflagrou em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e que passou para o concelho de Sever do Vouga, estão 764 operacionais, apoiados por 232 viaturas e 15 meios aéreos, segundo os dados do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Sublinhe-se que aquele fogo já lavra há quase 24 horas, tendo provocado a morte a um bombeiro, na segunda-feira à tarde.

No total, estão ativos 12 incêndios rurais, cujo combate envolve mais de mil bombeiros e 21 meios aéreos.