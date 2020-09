'Descuido' de Georgina Rodríguez no Festival de Veneza torna-se viral

O visual de Georgina Rodríguez no Festival de Veneza foi alvo de inúmeros elogios e a imprensa destacou mesmo o facto de a namorada de Cristiano Ronaldo ter deslumbrado na passadeira vermelha. No entanto, há agora um detalhe do look escolhido pela espanhola na chegada à cidade italiana que não passou despercebido.

Georgina não tirou a etiqueta de blazer branco que decidiu usar com um top e umas calças da mesma cor e as imagens já são virais. O pequeno 'descuido' da empresária pode ser visto num vídeo que a própria partilhou nas redes sociais.