Menina de três anos foi espancada até à morte por namorado da mãe

Um homem foi detido depois de espancar até à morte a filha de três anos da namorada, enquanto cuidava dela, na passada sexta-feira, no estado norte-americano de Illinois.

Segundo a imprensa internacional, Terrance Space, de 23 anos, é acusado de homicídio em primeiro grau. O crime ocorreu quando o homem estava responsável pela criança. Já depois de espancar a menina, o suspeito terá ligado para a namorada, mãe da vítima, a dizer que a criança não acordava. As imagens de videovigilância mostram a mulher a sair do seu prédio em direção à casa do suspeito, acabando depois por ligar para um número de emergência. Quando a polícia chegou o homem acabou por deixar a casa por uma porta traseira.

A menina ainda foi transportada para um hospital mas acabou por não resistir. Além dos ferimentos que eram visíveis no seu corpo, a criança tinha vários hematomas e hemorragias internas.

Terrace Space foi detido e, depois de admitir que era a única pessoa que estava com a vítima, negou qualquer envolvimento na morte da criança.

O homem foi chamado a tribunal este domingo, contudo, não compareceu, uma vez que foi hospitalizado com Síndrome de Stevens-Johnson – uma reação adversa da pele a medicamento ou infeções.