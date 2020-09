Portugal entre os países da UE com melhores águas balneares

Um relatório divulgado, esta segunda-feira, pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) mostra que Portugal tem uma excelente qualidade, de 91,5%, de água nas zonas balneares, ocupando a sétima posição do ranking. Em primeiro lugar está o Chipre com uma qualidade de 99,1% e em último a Polónia com 21,6%.

O mesmo relatório afirma que na Europa existem perto de 22.300 locais monitorizados pela qualidade da água balnear. 95% desses sítios cumprem os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos pela União Europeia e 84,6% alcança o estatuto de “excelente”.

A AEA alerta ainda para a principal ameaça ambiental para saúde dos europeus: a poluição atmosférica, causando mais de 400.000 mortes prematuras todos os anos na União Europeia. Em segundo lugar está a poluição sonora e em terceiro o impacto das alterações climáticas.