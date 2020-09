Número de doentes internados com covid-19 continua a aumentar

Há mais de 15.900 casos ativos de covid-19 no país.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos relacionados com a covid-19, elevando assim o número de mortes relacionadas com a doença para 1.846. Dois dos óbitos ocorreram na região Norte e um na região de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, foram diagnosticados 388 novos casos de contágio. No total, o país contabiliza 60.895 casos de infeção desde o início da pandemia. Dos novos casos, 225 foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo e 119 na região Norte. O Algarve regista mais 3 casos, o Alentejo mais 11 e a região Centro mais 26. Nos Açores há mais 3 casos, e na Madeira mais 1.

Face ao último boletim recuperaram da doença mais 130 pessoas recuperaram da doença, elevando este dado para 43.146.

Atualmente, estão internadas 394 pessoas - mais 13 que ontem. Destas, 50 estão em unidades de cuidados intensivos – mais uma face ao último balanço.

Neste momento, encontram-se ativos 15.903 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 34.466 contactos.