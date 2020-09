Covid-19. OCDE antecipa ritmo de crescimento moderado

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) antecipa um ritmo de crescimento económico moderado para o conjunto dos seus países membros, mas também na Zona Euro e principais economias.

A OCDE avança que os indicadores compósitos avançados (CLIs), mostraram, em agosto, uma recuperação para os 98,3 pontos, um valor superior em três décimas ao registado em julho. No entanto, ainda abaixo do nível 100, que é aquele que marca a média de longo prazo e também abaixo dos números que tinham sido registados antes da pandemia de covid-19.

“A moderação no ritmo de crescimento dos CLIs foi observada em todas as principais economias da OCDE, especialmente em França, onde o indicador melhorou apenas marginalmente nos últimos dois meses. Uma moderação semelhante aconteceu também em todas as principais economias emergentes, exceto na China”, avança a OCDE.

Segundo os dados divulgados, na Zona Euro, a subida foi ligeira, de apenas uma décima, para os 97,7 pontos. Já nas sete maiores economias mundiais (Canadá, França, Japão, Alemanha, Itália, Reino Unido e EUA) foi verificado um impulso maior de quatro décimas: 98,2 pontos.

Em França os indicadores registaram um avanço de uma décima em França (97,3 pontos), três na Alemanha (99,4 pontos), Canadá (98,9 pontos) e Itália (97,6 pontos) e quatro no Japão (98,9 pontos), Reino Unido (99,3 pontos) e EUA (97,6 pontos).