Vídeo mostra idoso desaparecido há três dias a reencontrar família em plena conferência de imprensa sobre o seu desaparecimento

O vídeo do momento em que um idoso, de 80 anos, desaparecido há três dias, se voltou a reunir com a família, está a tornar-se viral. O reencontro aconteceu esta terça-feira quando a família dava uma conferência de imprensa sobre o seu desaparecimento e apelava desesperadamente por ajuda para o encontrar.

Harry Harvey, que estava habituado a grandes caminhadas, foi dado como desaparecido na área de Gunnerside, em Richmondshire, Inglaterra, no passado domingo.

O homem, aposentado, passou três dias e três noites sozinho depois de se separar de outro caminhante com quem estava durante uma tempestade de granizo.

À imprensa internacional, Harry contou que acabou por se alimentar com as rações de emergência que tinha, mas que teve algumas dificuldades depois de perder os óculos e uma bússola. O homem revelou mesmo que chegou a bater com a cabeça depois de cair de uma ponte sobre um ribeiro que estava a atravessar.

Harvey acabou por ser encontrado vivo por um fotógrafo de vida selvagem a cerca de dez quilómetros da zona onde se tinha perdido. O fotógrafo levou então Harvey até ao local onde uma conferência sobre o seu desaparecimento estava a decorrer. O reencontro está a emocionar a Internet.



This was the moment 80-year-old Harry Harvey from Tynemouth, who went missing for two days in the Yorkshire Dales, was reunited with his family 👏 https://t.co/u0CXNiP3Jh pic.twitter.com/iiluAXR6hF — BBC North East and Cumbria (@BBCNEandCumbria) September 8, 2020