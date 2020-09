Novos lançamentos da Apple já têm data marcada

A Apple anunciou que o evento de apresentação dos próximos produtos será dia 15 de setembro às 18h de Lisboa, entre eles devem estar os novos iPhones, smartwatches e o iPad Air. Além disso, vai ser também neste evento que a empresa anunciará a data do lançamento da sua próxima atualização, o iOS 14.

Relativamente aos smartphones, a esperança é de que a Apple anuncie 4 novos iPhones: o iPhone 12 com ecrã de 5.4 polegadas e câmara dupla; o iPhone 12 Max com ecrã de 6.1 polegadas e câmara dupla, o iPhone 12 Pro com ecrã de 6.1 polegadas e câmara tripla e o iPhone 12 Pro Max com 6.7 polegadas e câmara tripla.

Acredita-se que os dispositivos tenham ecrãs OLED e sejam capazes de suportar rede 5G mas, assim como os nomes, ainda não há certezas.