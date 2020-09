Reino Unido regista 2.420 novos casos de covid-19 e mais 30 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 2.420 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 352.520 o número total de infetados no país desde o início da pandemia.

O balanço desta terça-feira revela ainda que, nas últimas 24 horas, morreram 30 pessoas por covid-19. O número de vítimas mortais no país devido ao novo coronavírus é agora de 41.584.

Este agravamento da situação epidémica no país está a preocupar o Governo. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu estar preocupado com o aumento do número novos casos, sobretudo nos jovens entre os 17 e os 21 anos. Desta forma, foram impostas restrições na cidade de Bolton, no norte de Inglaterra, uma vez que a taxa de novos casos na cidade é a mais alta do país.