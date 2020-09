Jovem de 20 anos apanhado a tentar furtar três veículos em menos de 24 horas

A PSP deteve, durante a madrugada desta terça-feira, dois jovens de 20 e 21 anos por suspeita de furto de veículo, em Aveiro.

Segundo a mesma fonte policial explica em comunicado, os suspeitos foram intercetados dez minutos depois da meia-noite, quando se encontravam no interior de um veículo a tentar colocar o mesmo em marcha.

“Ao serem abordados pelos elementos policiais, tinham na sua posse uma gazua”, lê-se na nota.

Os dois jovens foram libertados por volta das 3h e, duas horas mais tarde, o jovem de 20 anos foi de novo intercetado no interior de uma outra viatura. O jovem tinha consigo duas navalhas.

De acordo com a PSP, o mesmo jovem tinha sido identificado na segunda-feira por tentativa de furto de outra viatura, na zona industrial de Taboeira. Nesta tentativa, os agentes apreenderam outras três navalhas do jovem, com que este tentava forçar a fechadura da viatura.