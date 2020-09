Espanha reporta 8.964 novos casos de covid-19

As autoridades de Saúde espanholas reportaram, esta terça-feira, um aumento de 8.964 casos de covid-19 no balanço total de infetados no país. Destes casos, 3.168 foram diagnosticados nas últimas 24 horas.

No total, desde o início da pandemia, Espanha contabiliza 534.513 casos positivos do novo coronavírus. Este número representa o maior número de casos acumulados na Europa.

Nas últimas 24 horas, o país registou ainda 78 óbitos por covid-19, aumentando o número de vítimas mortais no país desde o início da pandemia para 29.594.

O balanço desta terça-feira indica que quase oito mil pessoas estão hospitalizadas, das quais 1.051 em Unidades de Cuidados Intensivos.