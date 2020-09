Homem morre em acidente de trabalho na Marinha Grande

Um homem, de 62 anos, morreu, esta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa obra de construção de uma rede de saneamento básico, na Amieira, concelho da Marinha Grande.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 16h00. Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros da Marinha Grande,, do INEM, da GNR, que tomou conta da ocorrência, e da Autoridade para as Condições do Trabalho.

A Câmara Municipal da Marinha Grande, proprietária da obra, já reagiu, em comunicado, ao acidente e lamentou "o infeliz acidente que vitimou um dos trabalhadores da empresa que está a fazer a obra de saneamento básico na Amieira". A autarquia endereçou ainda "sentimentos à família enlutada neste momento difícil".