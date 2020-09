Vinte pessoas já ligaram para a linha SNS24 depois de app StayAway Covid lhes ter dado um alerta de proximidade com alguém infetado

A linha SNS24 recebeu até esta terça-feira, pelo menos, 20 chamadas de pessoas que foram informadas pela aplicação StayAway Covid de que estiveram perto de alguém infetado com o novo coronavírus.

"Houve 20 pessoas que, desde o início do projeto, ligaram ao SNS 24, dizendo que a aplicação os notificou que tinham tido um contacto de risco", explicou esta terça-feira à agência disse hoje à Lusa o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luis Goes Pinheiro.

A aplicação de rastreio da doença foi lançada a 1 de setembro. Desde aí que também nove pacientes infetados com o novo coronavírus colocaram os códigos correspondentes na app, por forma a alertar as pessoas que estiveram próximas de si nos 14 dias anteriores à descoberta da infeção.

"Nós não sabemos quem são as pessoas que vão connosco num transporte público, que estiveram connosco num supermercado ou com quem nos cruzamos no dia-a-dia", afirmou o responsável, defendendo que a possibilidade de estabelecer de forma rápida as redes de contágio é a principal vantagem desta ferramenta.

Luís Goes Pinheiro acrescentou ainda à agência de notícias que a aplicação não deverá ser vista como um fator adicional de ansiedade mas sim como um completo de combate à propagação da doença. "As pessoas não têm que ficar ansiosas por usar uma ferramenta que serve para as ajudar, informando-as de que foram um contacto, e para lhes permitir que possam ajudar os outros", sublinhou.

Ao final da manhã de hoje a app já tinha sido descarregada em 684.795 telemóveis.

"Eu diria que é promissor o caminho que tem sido seguido e aquilo que vemos é que todos os dias temos mais downloads do que tínhamos no dia anterior e isso é muito estimulante", disse.