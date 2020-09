Efemérides de 9 de Setembro de 2020

1776 O Congresso Continental norte-americano aprovou há 244 anos a designação Estados Unidos da América para o então novo País.

1829 Apareceu em Londres há 209 anos o primeiro número do Chaveco Liberal, periódico fundado pelos refugiados portugueses Almeida Garrett e Ferreira Borges, para defender as ideias liberais (afirmando querer manter-se dentro da legalidade, o que naquela altura nem sempre seria possível).

1836 Rebentou há 184 anos a Revolta Setembrista, chefiada por Sá da Bandeira (1795-1896), contra o Devorismo vigente, que teve o imediato apoio da Rainha D. Maria II (1819-53, a reinar desde 1834), por causa do apoio que gozava do Exército, e que levou à promulgação da Constituição de 1838.

1956 Teve lugar há 64 anos a primeira aparição televisiva do norte-americano Elvis Presley 1935-77), um extravagante denominado Rei do Rock, pioneiro neste estilo musical, e possuidor de uma voz única, no Ed Sullivan Show.

1973 Uma reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, no Monte Sobral, Alcáçovas, há 47 anos, inicialmente por razões apenas corporativas relacionadas com a Guerra Colonial (1961-74) marcou o início do Movimento das Forças Armadas, que haveria de fazer a Revolução do 25 de Abril de 1974, democratizando o País.

1982 Entrou em vigor há 36 anos o novo Código Penal, que rege a aplicação de penas na Justiça nacional, e que viria a ser actualizado pelo Parlamento em 1995 – sendo o primeiro português de 1852 (Governo de Saldanha), substituído por outro em 86, que vigorou quase 100 anos até este..

2002 Osama bin Laden (1957-2011, executado por uma força militar norte-americana), depois de desmentidos anteriores, reivindicou há 18 anos os atentados de 11 de setembro de 2001, nos EUA.

2007 Pela primeira vez na história de Israel (Estado fundado em 1948), a polícia israelita deteve há 13 anos um bando neonazi de jovens imigrantes da ex-União Soviética, acusados de ataques a dezenas de pessoas e de pintarem suásticas em sinagogas.

2008 Um homem de 31 anos foi baleado com 3 tiros (2 na cabeça e 1 no tórax) dentro da esquadra da PSP de Portimão ao final da manhã de há 12 anos, quando estava a apresentar queixa naquela polícia – sendo detido o agressor, de 55 anos, que se afirma também credor do outro em 20 mil euros.

2019 Os EUA lançaram há 1 ano uma macro investigação contra Google por suposto monopólio, que já terá dado numa avulta