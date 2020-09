Fogo que deflagrou há dois dias em Oliveira de Frades em resolução

Mantêm-se no terreno mais de 700 bombeiros para trabalhos de consolidação.

O incêndio rural que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades, e que alastrou aos concelhos vizinhos de Sever do Vouga e Águeda, foi dominado esta quarta-feira pelas 7h20, estando atualmente em fase de resolução, segundo o comandante da Proteção Civil.

No entanto, no local permanecem mais de 700 operacionais para trabalhos de consolidação. Às 08h09 estavam mobilizados 734 operacionais no combate às chamas, apoiados por 249 veículos e três meios aéreos.

Sublinhe-se que um bombeiro, de 41 anos, morreu na segunda-feira no combate a este incêndio, que deflagrou pelas 11h de segunda-feira numa zona de mato na localidade de Antelas.