Reino Unido proíbe encontros sociais com mais de seis pessoas

Os encontros sociais com mais de seis pessoas, tanto no interior como no exterior, vão passar a ser proibidos a partir da próxima segunda-feira, para fazer face ao aumento de casos de infeção por covid-19 naquele país.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fará o anúncio formal esta quarta-feira, numa conferência de imprensa, mas os meios de comunicação social já estão a avançar com algumas exceções à nova regra, que não se aplicará nas escolas, locais de trabalho ou desportos de equipa.

O não cumprimento da regra pode merecer uma multa de 110 euros, que poderá atingir os 3.527 euros.

Sublinhe-se que o Reino Unido é o país da Europa que regista um maior número de óbitos por covid-19, 41.584, e, também, um dos que tem mais casos identificados, 352 mil.