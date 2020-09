Ellen DeGeneres "é a pior pessoa que conheci"

Depois da polémica do alegado mau ambiente que se vivia nos bastidores do programa Ellen Show, chegam novas informações que dão a entender que não é só na vida profissional que Ellen DeGeneres é uma pessoa difícil.

Um ex-empregado da casa da apresentadora diz que foi um inferno trabalhar para ela.

"Tratava-te como se fosses nada. Torturava-te e ainda tinhas de te sentar e ficar a ouvir porque estavas a ser pago", contou ao Daily Mail, o ex-funcionário, cuja identidade não foi revelada. “A Ellen foi a pior pessoa que conheci”, afirmou sem hesitar.

"Acredito que a verdadeira personalidade de alguém vê-se em casa”, disse, acrescentando: “Depois de tudo o que foi dito acerca do seu trabalho, conseguem imaginar o quão terrível era" em privado.

"Ellen é terrivelmente obsessiva-compulsiva e se algo está fora de sítio no seu ambiente fica chateada", recordou. O ex-empregado da apresentadora adiantou que esta chegava a fazer listas diárias de coisas erradas que os empregados tinham feito no dia anterior, e sobre as quais eram advertidos.

"Podia haver entre 20 e 30 coisas todos os dias. Estou a falar de os mais pequenos pormenores: Um saleiro fora do lugar ou um interruptor de luz deixado ligado", exemplificou.

Mas Ellen DeGeneres não ficava por aqui, segundo a mesma fonte, espalhava armadilhas pela casa, para se certificar que tudo era limpo e arrumado como pretendia.



"Uma vez encontrámos oito [fósforos], todos em lugares estranhos. O resto do dia foi uma correria para tentarmos encontrar todos antes que ela chegasse a casa e demitisse alguém".

Fonte ligada a Ellen DeGeneres desmente as acusações, segundo o Daily Mail.