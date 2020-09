Bradley Cooper e Irina Shayk 'apanhados' a abraçarem-se em Nova Iorque | FOTOS

Bradley Cooper e a ex-mulher, Irina Shayk, foram apanhados pelos paparazzi a abraçarem-se nas ruas de Nova Iorque, nos EUA, esta quarta-feira.

Esta é a primeira vez que os dois são vistos novamente juntos em público, depois de terem estado num evento da Vogue britânica em fevereiro.

Recorde-se que o ator e a modelo, que têm uma filha em comum, terminaram o casamento de quatro anos em junho de 2019.

#BradleyCooper is seen hugging ex #IrinaShayk in first public reunion in seven months as their daughter Lea, three, waits patiently in her stroller 😍✌️❤️08/September/20 #İbrahimÇelikkol pic.twitter.com/FqvLv68uZU