Região de Lisboa e do Norte responsáveis pelo maior aumento de casos em quase cinco meses

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 646 infeções por covid-19, o número mais alto de novos contágios desde 20 de abril, quando foram reportados 657 infetados, elevando assim para 61.541 o total de diagnósticos confirmados no país, desde o início da pandemia.

Os dados da DGS, apresentados esta quarta-feira, dão ainda conta de que mais três pessoas morreram devido à doença. No total, ao número de vítimas mortais da covid-19 é agora de 1.849. Dois dos óbitos registados no boletim de hoje ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e o terceiro no Norte.

Dos novos casos, 290 foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo e 276 na região Norte.

Face ao último boletim recuperaram da doença mais 138 pessoas, elevando este dado para 43.284.

Atualmente, estão internadas 391 pessoas – menos três do que ontem. Destas, 52 estão em unidades de cuidados intensivos – mais duas face ao último balanço.

Neste momento, encontram-se ativos 16.408 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 35.151 contactos.