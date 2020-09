PSD. Pedro Pinto prepara candidatura a líder da bancada

O que parecia ser um plebiscito para eleger o novo líder parlamentar do PSD, afinal não vai ser. Pedro Pinto, ex-líder da distrital do PSD de Lisboa, está a preparar a sua candidatura à liderança da bancada do partido, apurou o i. As eleições estão marcadas para o próximo dia 17 e, à partida, Adão Silva, primeiro vice de Rui Rio na bancada do partido, seria candidato único. Estas eleições estiveram, aliás, previstas para março, mas foram adiadas devido à pandemia da covid-19. Rui Rio acumulou, por isso, o cargo de presidente do PSD e líder do grupo parlamentar. Pelo caminho, vários deputados queixaram-se de falta de debate interno na bancada social-democrata. A face mais visível dessa alegada falta de discussão foi a votação sobre uma proposta do PSD para alterar a periodicidade dos debates com o primeiro-ministro. A versão aprovada deixou cair as idas quinzenais de António Costa ao Parlamento. O Presidente da República vetou outras alterações ao regmento do Parlamento, mas não esta, porque não podia, uma vez que era matéria exclusiva da ‘Casa da Democracia’.

Agora Pedro Pinto entra em cena, está a fazer contactos para apresentar a sua candidatura até dia 15. Para o efeito precisará de mais quatro deputados ( 5 por cento da bancada) para a subscrever e comunicou a Rio a sua decisão. Poucos lhe antecipam a vitória, mas fica o aviso ao líder do partido de que é preciso mais discussão interna entre deputados.